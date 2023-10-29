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Общество

Утверждён внешний вид и правила вручения медалей для выпускников школ

Правила выдачи золотых и серебряных медалей выпускникам школ и их внешний вид утвердило Минпросвещения, сообщает «Российская газета».

Медаль «За особые успехи в учении» I степени [золотая. – Прим. ПАИ] будут вручать выпускникам, у которых в итоговых оценках стоит «отлично» по всем без исключения учебным предметам и при этом ЕГЭ по русскому языку сдан не менее чем на 70 баллов. Также необходимо набрать не менее 70 баллов по ЕГЭ ещё по одной дисциплине.

Медаль «За особые успехи в учении» II степени [серебряная. – Прим. ПАИ] вручается выпускникам, имеющим по всем учебным предметам итоговые оценки «отлично» и не более двух оценок «хорошо». Также ученик должен получить не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и не менее 60 баллов по одному из предметов по выбору.

Напомним, серебряную медаль вернули в школы с этого учебного года. Она сможет дать до трёх дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз. Золотая медаль даёт до пять дополнительных баллов.

Что касается внешнего вида медалей, обе награды одного диаметра (40 мм) и толщины (3 мм), отличие только в цвете – золотистом и серебристом.

Согласно информации в документе от Минпросвещения, медали «представляют собой диски с выступающими кантами с обеих сторон. Вдоль кантов с обеих сторон медалей расположены объёмные точки-полусферы по всей окружности. Торцевые поверхности медалей и изображения полированные. Медали изготавливаются из металла методом холодной штамповки».

На лицевой стороне медалей находится рельефное изображение герба России, в верхней половине по окружности – надпись «Российская Федерация». На оборотной стороне сверху – надпись «За особые успехи в учении», а посередине – изображение раскрывающейся книги на фоне исходящих от центра лучей. Нижняя часть обрамлена декоративной пальмовой ветвью.

Выдаваться медали будут в пластиковом футляре с изображением герба России. Для золотых медалей футляр красного цвета, для серебряных – синего.

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