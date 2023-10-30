«Поезд Дружбы» будет ездить через Псковскую область до Минска в ноябрьские праздники

10:10, 30 октября 2023, ПАИ

Новый пассажирский поезд № 251/252 «Поезд Дружбы» из Санкт-Петербурга в Минск запустят на ноябрьские праздники. Маршрут в том числе будет проходить и через города Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Из Санкт-Петербурга поезд отправится с Витебского вокзала 4 ноября в 21:46 и прибудет в Минск на следующие сутки в 13:01. Также посетить Минск можно будет, отправившись из Санкт-Петербурга 6 ноября в 20:13.

Из Минска поезд выедет 5 и 7 ноября в 19:03 и прибудет на Витебский вокзал Санкт-Петербурга на следующие сутки в 8:53.

Поезд будет останавливаться на станциях Батецкая, Уторгош, Сольцы, Дно, Дедовичи, Сущево, Локня, Новосокольники, Невель на территории России, а также на станциях Городок, Витебск, Орша, Борисов, Жодино Белорусских железных дорог.

«В состав «Поезда Дружбы» войдут купейные и плацкартные вагоны, а также вагоны с местами для маломобильных пассажиров. Все вагоны оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами, системами кондиционирования воздуха, розетками для зарядки мобильных устройств», – отметили в службе корпоративных коммуникаций ОЖД.

Напомним, что короткая рабочая неделя ждёт россиян в начале ноября.