Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Поезд Дружбы» будет ездить через Псковскую область до Минска в ноябрьские праздники

Новый пассажирский поезд № 251/252 «Поезд Дружбы» из Санкт-Петербурга в Минск запустят на ноябрьские праздники. Маршрут в том числе будет проходить и через города Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В ноябрьские праздники через Псковскую область до Минска будет ездить «Поезд Дружбы». Фото ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Из Санкт-Петербурга поезд отправится с Витебского вокзала 4 ноября в 21:46 и прибудет в Минск на следующие сутки в 13:01. Также посетить Минск можно будет, отправившись из Санкт-Петербурга 6 ноября в 20:13.

Из Минска поезд выедет 5 и 7 ноября в 19:03 и прибудет на Витебский вокзал Санкт-Петербурга на следующие сутки в 8:53.

Поезд будет останавливаться на станциях Батецкая, Уторгош, Сольцы, Дно, Дедовичи, Сущево, Локня, Новосокольники, Невель на территории России, а также на станциях Городок, Витебск, Орша, Борисов, Жодино Белорусских железных дорог.

«В состав «Поезда Дружбы» войдут купейные и плацкартные вагоны, а также вагоны с местами для маломобильных пассажиров. Все вагоны оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами, системами кондиционирования воздуха, розетками для зарядки мобильных устройств», – отметили в службе корпоративных коммуникаций ОЖД.

Напомним, что короткая рабочая неделя ждёт россиян в начале ноября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 октября 2023

Четырёх нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области
30 октября 2023

К концу года в Финском парке Пскова откроется ещё одно кафе
30 октября 2023

31 октября объекты Псковского музея-заповедника закроются на санитарный день
30 октября 2023

17 единиц оружия изъяли в Псковской области за неделю
30 октября 2023

«Поезд Дружбы» будет ездить через Псковскую область до Минска в ноябрьские праздники
30 октября 2023

Новый современный дом стал доступен псковичам благодаря поддержке застройщика Сбером
30 октября 2023

Женщина и маленький ребёнок пострадали в результате ночного ДТП в Пскове
30 октября 2023

Россиянам вернут бесплатную раздачу интернет-трафика

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...