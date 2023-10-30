17 единиц оружия изъяли в Псковской области за неделю

10:27, 30 октября 2023, ПАИ

17 единиц оружия и три боеприпаса изъяли росгвардейцы у псковичей с 23 по 29 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Всего росгвардейцы провели 39 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, в рамках которых выявили 15 административных правонарушений.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, напомнили о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.

Ранее сообщалось, что в Псковской области увеличат выплату за добровольную сдачу оружия.