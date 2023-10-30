Инсталляция «Велосипеды» в Финском парке на зиму будет демонтирована

11:38, 30 октября 2023, ПАИ

Инсталляция «Велосипеды», которая появилась посредине реки Псковы в Финском парке в июне 2023 года, на зиму будет демонтирована. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Читатели ПАИ обратили внимание, что зиму инсталляция может не пережить.

«Велосипеды на зимний период будут убраны. Вернем их на место уже после весеннего паводка. Арт-объект нравится всем, конечно, городские власти заинтересованы в том, чтобы с ней все было в порядке», – сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Ранее сообщалось, что до конца года в Финском парке может появиться новое кафе.