Студентки ПсковГУ отличились в нескольких номинациях на конкурсе профмастерства в Архангельске

15:03, 30 октября 2023, ПАИ

Студентки Псковского государственного университета вошли в число лучших по нескольким номинациям конкурса профессионального мастерства юбилейного слёта студотрядов Северо-Западного федерального округа. Мероприятия прошли в Архангельске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

На слёте университет представляла команда отряда Flashback. Ребята принимали участие в конкурсе в номинациях «Бармен», «Официант», «Горничная». По результатам испытаний студентка ПсковГУ Инга Курилова заняла первое место в номинации «Официант». В номинации «Горничная» третье место – у Елизаветы Звонарёвой.

Такие результаты псковские бойцы РСО показали впервые, отметила руководитель студенческих отрядов Псковской области Алла Сердцева. По её словам, это стало возможно в том числе благодаря обучению по профессии «официант» в рамках субсидии РСО.

Добавим, что команда штаба студенческих отрядов ПсковГУ также представила проект «Союзный десант» на юбилейном слёте. По результатам презентации инициатива, разработанная на форсайт-сессии «Мосты дружбы», получила высокие оценки экспертов.

Напомним, форсайт-сессия в рамках реализации проекта «Мосты дружбы» собрала 150 участников из числа школьников, студентов, молодых педагогов, представителей регионального отделения «Движение первых» из муниципальных образований Псковской области. Наставниками выступили сотрудники ПсковГУ. В задачи проекта входит изучение ценностных ориентаций и установок молодёжи России и Белоруссии (открытое исследование), создание коммуникативной площадки для расширения диалога молодёжи Союзного государства, формирование навыков создания проектов у молодёжи и проведение итогового форума, защита проектов. Данный проект даст возможность консолидации в едином месте молодёжи двух стран, экспертов и наставников, которые будут способствовать выявлению и распространению лучших практик и инициатив в сфере международных и дипломатических отношений. Участники научатся основам взаимодействия и работы в сфере молодёжной политики, образовательных проектов, транслирования лучших практик.

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и гранта «Движения первых».