Псковичей призывают проходить диспансеризацию для предотвращения инсульта

18:21, 30 октября 2023, ПАИ

Важно своевременно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры, чтобы вовремя среагировать и предотвратить инсульт, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

К основным факторам риска развития инсульта относятся:

атеросклероз (хроническое заболевание артерий);

неконтролируемая артериальная гипертония (повышенное артериальное давление);

фибрилляция предсердий (нарушение сердечного ритма);

врождённые патологии артерий головного мозга.

Прохождение диспансеризации, отказ от курения и медикаментозная терапия позволяют снизить вероятность развития не только инсульта, но и инфаркта миокарда, подчёркивают в комитете.

В то же время важно помнить, что все лекарственные препараты принимаются только по назначению врача. Если врач назначил вам препараты, понижающие артериальное давление и уровень холестерина, не пропускайте их приём и не отменяйте лекарственную терапию самостоятельно, предупреждают врачи.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг». Диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».