Псковская область представит на ВДНХ лучшие продовольственные бренды

10:13, 31 октября 2023, ПАИ

Наиболее известные продовольственные бренды Псковской области представят свою продукцию на фермерской ярмарке в рамках Международной выставки-форума «Россия» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

На первом этапе на ярмарке от региона будет два бренда, которые уже полюбились жителям и гостям области. Попробовать и приобрести товары можно будет с 19 по 24 декабря в павильоне ВДНХ № 45.

Деликатесы из невельских улиток представит гастрономический проект «Эскарго Д'ор». Здесь ремесленным способом по всем правилам готовят улиток по-бургундски: моллюски выдерживаются на диете до десяти дней, проходят многочасовую термообработку, после чего их заправляют легендарным соусом из сливочного масла, свежей петрушки, чеснока, лука-шалота, соли, перца и вина «Шабли». По словам мастеров «Эскарго Д'ор», нужно проделать до 100 манипуляций с одной улиткой, чтобы она попала на стол.

Ещё один сельхозпроизводитель – греческая сыроварня «Тремпелис». Здесь производят несколько видов сыров, греческий йогурт, а также традиционный греческий соус дзадзики. Как отмечает производитель, при производстве используются фермерское молоко, собственные закваски, соль и греческие специи. Сыры проходят процесс естественного созревания.

К участию в фермерской ярмарке также заявлены семейная сыроварня «Кутаринская ферма», СПСК «Своё» (бренд «Красное знамя»), компания «Столбушинский продукт», ремесленная деревня «Сорокино» и другие.

В целом на продуктовой ярмарке будут представлены как традиционные блюда, так и изысканные деликатесы от участников выставки-форума «Россия» – от алтайского мёда до камчатской рыбной колбасы – всё, что производится на территории регионов России. Ярмарка призвана показать, насколько богата гастрономическая культура страны.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции о важнейших достижениях в разных отраслях. Псковская область представит на выставке новый слоган региона и поставит новый национальный рекорд.