В Псковской области раньше срока отремонтировали мост и дали ему новое название

12:13, 31 октября 2023, ПАИ

Работы по капремонту моста через реку Ливицу (Идрянку) на 9-м километре дороги Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе завершили досрочно. Объект на месяц раньше установленного срока введён в эксплуатацию. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

После капремонта мост имеет один пролёт, выполненный из балок длиной 24 метра. Полная длина моста составляет 30,7 метра.

Также выполнено устройство мостового полотна – выравнивающий слой из бетона, гидроизоляция, два слоя асфальтобетонного покрытия и деформационных швов.

Установлены новые металлические перила и барьерное ограждение, элементы водоотвода, локальные очистные сооружения, обновлена дорожная одежда на подходах к мосту.

Кроме того, в государственном водном реестре уточнили наименование водотока, на котором находится сооружение, – это река Ливица, поэтому мост получил новое официальное название.

Всего на выполнение работ из федерального бюджета было выделено более 88 млн рублей.

Объект реализован в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Отметим, в этом году в Псковской области планируется завершить работы по капремонту ещё шести мостовых сооружений по нацпроекту.