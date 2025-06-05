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Общество

Ремесленные ряды развернут на фестивале «Довмонт Псковский»

Меньше месяца остаётся до фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский – 2025». Одной из площадок фестиваля станут ремесленные ряды, сообщили организаторы.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Главное музейное событие 2025 года на один день погрузит в атмосферу настоящего Средневековья», – отметили в пресс-службе. Для гостей фестиваля готовят большое количество мастер-классов и развлечений, будут работать ремесленные мастерские, и можно будет послушать музыку той эпохи. В частности, на празднике будет работать сразу несколько ремесленных лавок.

Организаторами фестиваля выступят Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие организуют при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Фестиваль будет проходить в Псковском кремле 28 июня.

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