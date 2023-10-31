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Общество

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин принял присягу

Торжественная церемония принесения присяги главой Локнянского муниципального округа Иваном Белугиным прошла в Локне сегодня, 31 октября. Об этом пишет районная газета «Восход».

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин принял присягу. Фото здесь и далее: газета «Восход»

В торжественной церемонии приняли участие заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, главы муниципальных районов, депутаты Собрания депутатов Локнянского муниципального округа, представители федеральных и региональных структур, органов местного самоуправления, духовенства, политических партий, СМИ.

Председатель Собрания депутатов Локнянского муниципального округа зачитал решение об избрании главой Локнянского муниципального округа Ивана Белугина, вручил ему удостоверение. Затем Иван Белугин принёс присягу.

В адрес избранного главы Локнянского муниципального округа прозвучали поздравления от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова. Со словами напутствия от глав районов выступил представитель Ассоциации Совета муниципальных образований Псковской области, глава Бежаницкого района Сергей Михеев. На общественное служение на благо района главу округа благословил настоятель Спасо-Преображенского храма посёлка Локня иерей Вадим.

Выступая с ответным словом, Иван Белугин поблагодарил каждого за поддержку на разных этапах работы, выразил надежду, что округ будет развиваться, станет более комфортным для жизни. «Мы будем работать над развитием социальной инфраструктуры, сферы образования, культуры, общественных самоуправлений», – заверил избранный глава округа.

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