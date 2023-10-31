Почта в Большом Юрково в Дновском районе возобновила работу

13:03, 31 октября 2023, ПАИ

Почтовое отделение в деревне Большое Юрково возобновило свою работу. Глава Дновского района Михаил Шауркин встретился с сотрудниками почты, которые только что приступили к своей работе. Об этом глава района сообщил в своём Telegram-канале.

Должность начальника почтового отделения в Большом Юрково заняла Анжелика Антонова, а почтальона – Лилия Третьякова.

«Это почтовое отделение прекратило свою работу летом 2021 года. И с тех пор было не найти сотрудника. К тому же большой проблемой являлся пол в помещении почты. За его замену взялись волонтёры, которым мы оказали посильную помощь в материалах и инструменте. В итоге к лету 2022 года пол на почте в Юрково был заменён. Но сотрудников было так и не найти. Сейчас настроение у работников позитивное, они надеются уже совсем скоро в полной мере приступить к исполнению своих профессиональных обязанностей», – отметил глава района.

По словам Михаила Шауркина, сегодня в Большое Юрково планируется доставить товары для распространения – периодику, продукты, канцтовары. Первые посетители на почте уже были, подчеркнул глава района.

«Они рады тому, что снова в населённом пункте есть почтальоны, которые и пенсию доставят, и оплату за коммунальные услуги примут. Безусловно, проблемы, которые предстоит решить на почте, ещё есть. Но главное, что появились люди, которые хотят работать. Пожелаем им успехов!» – отметил глава Дновского района.

Напомним, что ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков провели переговоры о проблемных вопросах и перспективах совместной работы. Целью встречи стало повышение качества работы почтовых отделений на территории Псковской области и улучшение условий труда персонала. Также губернатор Псковской области договорился о возобновлении работы 28 ранее закрытых почтовых отделений. Ещё в десяти почтовых отделениях проведут ремонт. Кроме того, сотрудникам «Почты России» в Псковской области проиндексируют зарплаты.