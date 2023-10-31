О необходимости привлечения в реставрацию новых кадров заявил Вадим Нэдик

13:52, 31 октября 2023, ПАИ

О нехватке в Псковской области архитекторов и реставраторов заявил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«В отрасли недостаточно молодых специалистов по реставрации. Причём не хватает не только реставраторов, которые занимаются проектной деятельностью, но и специалистов среднего звена, которые могут собственно выполнять работы на объекте, то есть профессионалов со средним специальным образованием», - пояснил Вадим Нэдик.

Он также добавил, что не хватает ресурсов и по проектной деятельности. «Привлекаем специалистов из Пскова, Москвы, Петербурга. Но даже при этом условии один архитектор зачастую задействован в двух-трёх проектах, а в этой ситуации вести авторский надзор бывает тяжело, - констатировал Вадим Нэдик. - Работа, конечно, тяжёлая, но у молодёжи должно быть понимание, что и оплата, и перспективы профессионального развития в этой отрасли несколько другие, чем у проектировщиков типовых многоэтажек».

Он также добавил, что вовлечению в отрасль молодёжи способствуют мероприятия, которые регион проводит во взаимодействии с Союзом реставраторов России. «В частности, в 2021 году у нас была первая выездная школа реставраторов, в ней принимали участие молодые люди из разных регионов страны. Весной этого года провели межрегиональный слет «Наследники мастеров», и в его рамках в этом году выездная школа реставраторов работала в церкви Георгия со Взвоза», - напомнил Вадим Нэдик.