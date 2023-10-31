Правление промышленной компании и музей могут появиться в историческом здании на Герцена, 5 в Пскове

15:56, 31 октября 2023, ПАИ

Правление промышленной компании и музей могут появиться в историческом здании (доме Седельщикова) на Герцена, 5 в Пскове. Об этом рассказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Собственник дома на Герцена, 5 продолжает пытаться в судебном порядке отменить решение об изъятии здания. Надеюсь, суд в этом вопросе встанет на нашу сторону. В любом случае объект не останется без собственника. Уже есть несколько обращений по поводу этого здания. В частности, одна серьёзная промышленная организация хочет разместить там своё правление и даже музей», – уточнил Вадим Нэдик.

Напомним, в мае дом Седельщикова в Пскове изъяли из собственности для продажи на торгах. Суд удовлетворил требование комитета по охране объектов культурного наследия и изъял из собственности ООО «Трактиръ 903» здание, расположенное на улице Герцена, 5.

Дом Седельщикова – это двухэтажное кирпичное здание XIX века на каменной подклети XVII века. В конце XIX века дом находился во владении Седельщикова. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.