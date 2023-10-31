Дорожную технику продолжают закупать для Куньинского района

16:39, 31 октября 2023, ПАИ

Новый самосвал приобрели для Куньяавтодора. Об этом сообщает районная газета «Пламя».

Машину купили за счёт средств муниципального дорожного фонда, а ранее для предприятия приобрели новый УАЗ.

Кроме того, ожидается поступление ещё трёх единиц новой техники – автогрейдера, погрузчика и трактора, средства на приобретение которых, 22 миллиона рублей, выделены из регионального бюджета.

Напомним, что дорожную технику на 300 млн рублей закупят для районов Псковской области.