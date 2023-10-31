Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дорожную технику продолжают закупать для Куньинского района

Новый самосвал приобрели для Куньяавтодора. Об этом сообщает районная газета «Пламя».

Дорожную технику продолжают закупать для Куньинского района. Фото здесь и далее: газета «Пламя»

Машину купили за счёт средств муниципального дорожного фонда, а ранее для предприятия приобрели новый УАЗ.

Кроме того, ожидается поступление ещё трёх единиц новой техники – автогрейдера, погрузчика и трактора, средства на приобретение которых, 22 миллиона рублей, выделены из регионального бюджета.

Напомним, что дорожную технику на 300 млн рублей закупят для районов Псковской области. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 октября 2023

Велопарковку установили у библиотеки «Радуга» в Пскове
31 октября 2023

Скейт-парк построили в Стругах Красных
31 октября 2023

Сотни мероприятий пройдут в Псковской области к 100-летию со дня рождения Александра Матросова
31 октября 2023

Вместо дня рождения – рекорд на балалайке: Ольга Тимофеева рассказала, как придумали «фишку» Псковской области на выставке «Россия»
31 октября 2023

Какие новогодние мероприятия пройдут в регионе, рассказали псковичам
31 октября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Школа художников в Пскове
31 октября 2023

Заброшенный контрольно-пропускной пункт восстанавливают в Псковской областной больнице
31 октября 2023

Вечер настольных игр проведут в Пскове 8 ноября

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...