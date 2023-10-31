Велопарковку установили у библиотеки «Радуга» в Пскове
Велопарковка появилась у библиотеки «Радуга» на улице Новосёлов, 11 в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.
«После масштабной модернизации учреждения по нацпроекту «Культура» в 2021 году и пополнения коллекции книг в рамках Всероссийского конкурса «Золотая полка» в 2022 году поток посетителей значительно увеличился», – отметили в пресс-службе.
Сообщается, что в месяц библиотеку посещает до трёх тысяч псковичей разных возрастов. Теперь свой велосипед или самокат можно удобно оставить на велопарковке.
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