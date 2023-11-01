Псковский областной центр народного творчества присоединился к Всероссийской акции «Ночь искусств»

12:36, 01 ноября 2023, ПАИ

Псковский областной центр народного творчества присоединился к Всероссийской акции «Ночь искусств». Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Учреждение приглашает псковичей на вечерку 4 ноября в 16:00. Гости мероприятия смогут спеть вечерочные песни. Для рукодельниц пройдёт мастер-класс по украшению лент и косников. Хозяюшки из ансамбля «Уграда» угостят гостей традиционной псковской кашей и раскроют секреты её приготовления.

Напомним, что Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт также в Пушкинском заповеднике. В этот день гости мероприятия вместе с фольклорным коллективом «Пушкинская деревня» станут участниками реконструкции свадебного обряда, который записал А. С. Пушкин в Псковской области. Также к акции присоединились филиалы Псковского музея-заповедника.