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Общество

Псковский областной центр народного творчества присоединился к Всероссийской акции «Ночь искусств»

Псковский областной центр народного творчества присоединился к Всероссийской акции «Ночь искусств». Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Псковский областной центр народного творчества присоединился к Всероссийской акции «Ночь искусств». Фото: комитет по культуре Псковской области

Учреждение приглашает псковичей на вечерку 4 ноября в 16:00. Гости мероприятия смогут спеть вечерочные песни. Для рукодельниц пройдёт мастер-класс по украшению лент и косников. Хозяюшки из ансамбля «Уграда» угостят гостей традиционной псковской кашей и раскроют секреты её приготовления.

Напомним, что Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт также в Пушкинском заповеднике. В этот день гости мероприятия вместе с фольклорным коллективом «Пушкинская деревня» станут участниками реконструкции свадебного обряда, который записал А. С. Пушкин в Псковской области. Также к акции присоединились филиалы Псковского музея-заповедника. 

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