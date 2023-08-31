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Общество

Классы пожарной охраны открыли на базе гимназии № 29 в Пскове

Открытие классов пожарной охраны прошло на базе гимназии № 29 в Пскове сегодня, 31 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

В мероприятии приняли участие министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин.  

В ходе церемонии учащиеся 8-х и 10-х классов принесли клятву кадетов и получили удостоверения.

«Дорогие воспитанники, сегодня в торжественной обстановке вы произнесете слова клятвы  вступления в кадетское братство. Вместе с преподавателями и наставниками создавать историю кадетского движения гимназии. Заложенные вами традиция будут чтить и соблюдать, а ваши успехи и станут примером для будущих поколений кадетов. Вы приобретёте не только ценные знания и навыки, но и возможность выбрать свою профессию во взрослой  жизни. Надеюсь, многие свяжут с этим делом свою судьбу. Спасение человеческой жизни – благородное дело. Стремитесь к новым знаниям и расширяйте кругозор. Вы – будущее нашей страны и гордость родителей», – обратился к школьникам министр Александр Куренков.

Отметим, с 1 сентября 2023 года обучение в гимназии начнут ученики с 1-го по 10-й класс. В гимназии будут функционировать 8-е и 10-е кадетские классы пожарно-спасательной направленности, а также 10-е классы социально-экономического и гуманитарного профиля. Образовательное учреждение рассчитано на 825 детей.

В новом учебном году обучающимся будет предложен широкий спектр дополнительного образования технической, творческой и спортивной направленностей.

Напомним, гимназию № 29 на улице Юбилейной в Пскове построили в 2022 году в рамках нацпроекта «Образование». Гимназия начала работу с 1 марта. Тогда в неё пошло 150 детей.

В школе обустроены кабинеты, столовая, библиотека, актовый и спортивный залы. Учебное заведение приспособлено для обучения детей с ОВЗ. Здание оборудовано пандусом, лифтом для маломобильных граждан, подъёмниками, помещения и дверные проёмы соответствуют требованиям «Доступной среды».

Ранее сообщалось, что сотрудников МЧС наградили в Пскове

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