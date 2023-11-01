Студенты ПсковГУ готовятся к сдаче нормативов ГТО

16:18, 01 ноября 2023, ПАИ

Пара, посвящённая подготовке к сдаче нормативов ГТО, прошла у студентов Псковского государственного университета. Учебное занятие провела преподаватель центра физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения ПсковГУ Елена Карпенко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Второкурсница, обучающаяся по направлению «Лечебное дело», Арина Колосова считает, что ГТО – это возможность проверить свои физические возможности и выносливость.

«Когда я училась в школе, мои ровесники сдавали ГТО для того, чтобы получить дополнительные баллы при поступлении в вуз, а сейчас, когда поступили, воспринимают это как интересное соревнование для того, чтобы проверить свой уровень физической подготовки. Также я знаю, что многие люди старшей возрастной группы тоже участвуют для того, чтобы проверить свою спортивную форму», – рассказала девушка.

Будущий врач, студент Павел Соловьёв как раз один из тех, кто сдавал нормативы ГТО ещё до поступления в университет. В пятой возрастной группе парень сдал нормативы на золото. С 14 до 18 лет Павел Соловьёв занимался классическим троеборьем, что позволило ему обрести хорошую подготовку.

«Вообще занятия спортом – это про естественное поддержание здоровья, улучшение мыслительной активности. Есть исследования, которые доказывают взаимосвязь тренировок и улучшения работоспособности мозга. Спорт – это весело, интересно, это соревновательный интерес. Многим нравится в чём-либо соревноваться, и спорт – это идеальная площадка для этого», – отметил он.

Учебные занятия по физической культуре и подготовке к сдаче нормативов проходят дважды в неделю.

Напомним, Студенческие игры ГТО состоятся в Псковском государственном университете 14 ноября. В играх смогут принять участие студенты вуза очной формы обучения, имеющие допуск к занятиям физической культурой. Виды испытаний определятся в ближайшее время, их будет несколько. По результатам будут выявлены лучшие спортсмены. Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Студенческие игры ГТО», реализуемого в вузе благодаря грантовой поддержке Росмолодёжи.