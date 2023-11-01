Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Студенты ПсковГУ готовятся к сдаче нормативов ГТО

Пара, посвящённая подготовке к сдаче нормативов ГТО, прошла у студентов Псковского государственного университета. Учебное занятие провела преподаватель центра физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения ПсковГУ Елена Карпенко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Студенты ПсковГУ готовятся к сдаче нормативов ГТО. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Второкурсница, обучающаяся по направлению «Лечебное дело», Арина Колосова считает, что ГТО – это возможность проверить свои физические возможности и выносливость.

«Когда я училась в школе, мои ровесники сдавали ГТО для того, чтобы получить дополнительные баллы при поступлении в вуз, а сейчас, когда поступили, воспринимают это как интересное соревнование для того, чтобы проверить свой уровень физической подготовки. Также я знаю, что многие люди старшей возрастной группы тоже участвуют для того, чтобы проверить свою спортивную форму», – рассказала девушка.

Будущий врач, студент Павел Соловьёв как раз один из тех, кто сдавал нормативы ГТО ещё до поступления в университет. В пятой возрастной группе парень сдал нормативы на золото. С 14 до 18 лет Павел Соловьёв занимался классическим троеборьем, что позволило ему обрести хорошую подготовку.

«Вообще занятия спортом – это про естественное поддержание здоровья, улучшение мыслительной активности. Есть исследования, которые доказывают взаимосвязь тренировок и улучшения работоспособности мозга. Спорт – это весело, интересно, это соревновательный интерес. Многим нравится в чём-либо соревноваться, и спорт – это идеальная площадка для этого», – отметил он.

Учебные занятия по физической культуре и подготовке к сдаче нормативов проходят дважды в неделю.

Напомним, Студенческие игры ГТО состоятся в Псковском государственном университете 14 ноября. В играх смогут принять участие студенты вуза очной формы обучения, имеющие допуск к занятиям физической культурой. Виды испытаний определятся в ближайшее время, их будет несколько. По результатам будут выявлены лучшие спортсмены. Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Студенческие игры ГТО», реализуемого в вузе благодаря грантовой поддержке Росмолодёжи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 ноября 2023

Кубок СЗФО по хоккею разыграют в Пскове
01 ноября 2023

Серебро взяли псковские фехтовальщицы на турнире в Смоленске
01 ноября 2023

Студенты ПсковГУ готовятся к сдаче нормативов ГТО
01 ноября 2023

Первенство области по лёгкой атлетике пройдёт в Пскове
01 ноября 2023

Псковская фехтовальщица стала чемпионкой в турнире в Смоленске
01 ноября 2023

Великолучанки взяли пять наград в турнире по художественной гимнастике в Туле
31 октября 2023

Псковские фехтовальщики завоевали бронзу в турнире в Смоленске
31 октября 2023

Эксперт поделился ожиданиями от чемпионата Пскова по шахматам

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...