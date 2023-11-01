Экологическая повестка давно присутствует в работе нашего банка – Владимир Компаниец

16:53, 01 ноября 2023, ПАИ

О распространении экологической повестки в среде сотрудников компании рассказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец на круглом столе, посвященном сбору макулатуры для повторной переработки, в медиацентре ПАИ.

«Сбер участвует в акции «БумБатл» второй год. В этом году более тонны макулатуры собрано и передано. В прошлом году мы собрали не меньше. Разумное потребление, внедрение у себя в организации принципов экомышления позволяет экономить. Мы думаем о подрастающем поколении, прививаем им правильные принципы», – подчеркнул он.

По словам Владимира Компанийца, идея экологической повестки давно присутствует в умах сотрудников организации.

«Большинство договоров уже не печатаются на бумаге. Мы переходим к электронному формату предоставления документов. Мы понимаем, что в этом проявляется польза для окружающего мира, экономия своего времени и экономия ресурсов. Самое важное – постоянное экомышление. Если сотрудник Сбера демонстрирует соблюдение экологической повестки, он распространяет ее на людей, которые его окружают, и люди к нему приобщаются – начинают демонстрировать такое же мышление», – рассказал он.

Гость медиацентра также добавил, что в офисах Сбера стоят контейнеры для раздельного сбора вторсырья. При этом документы, содержащие конфиденциальную информацию, предварительно уничтожаются через шредер.