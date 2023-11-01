Псковская область вошла в список регионов с высокой эффективностью работы МФЦ

18:27, 01 ноября 2023, ПАИ

Псковская область вошла в список регионов с высокой эффективностью работы многофункционального центра (МФЦ). Об этом заявила руководитель областного МФЦ Ольга Степанова в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 1 ноября.

По словам Ольги Степановой, существует специальная методика мониторинга осуществления деятельности МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг и отдельных функций. В рамках неё оценивается работа сайта, возможности МФЦ по информированию и консультированию граждан по пакету документов, доступность предварительной записи, время ожидания в очереди, оплата госпошлин. Также деятельность МФЦ лично контролируют сотрудники Минэкономразвития: оценивают, как построена работа в учреждении, как работает горячая линия.

«Существуют высокий, средний и низкий рейтинги. Мы находимся в высоком рейтинге, включающем 52 региона. Определённого номера у нас нет. Такие оценки делаются ежеквартально, и за два квартала 2023 года Псковская область находится в рейтинге высокоэффективных регионов по деятельности МФЦ», – подчеркнула гостья эфира.