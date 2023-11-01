Более 180 тысяч рублей перевели в псковские зоозащитные организации в рамках акции по сбору вторсырья

17:08, 01 ноября 2023, ПАИ

Более 180 тысяч рублей перевели в зоозащитные организации Псковской области организаторы акции по сбору вторсырья. Об этом заявил председатель Псковской региональной общественной организации «Экомышление» Сергей Елизаров в медиацентре ПАИ на круглом столе, посвящённом сбору макулатуры для повторной переработки.

«Население идёт огромными шагами к тому, что макулатура – это ценное сырьё, которое можно и нужно сдавать в переработку. В акции «Сдайте макулатуру, стекло и пластиковые бутылки – накормите бездомных животных!» за всё время собрали более 180 тысяч рублей», – отметил он.

Также Сергей Елизаров уточнил, что сейчас все районы Псковской области активно принимают участие в акции «БумБатл».

«На данный момент участвуют все школы, детские садики, также все ресурсные центры. Очень здорово, что на каждом пункте приёма распечатана информация, что нужно сдавать, потому что не всё годится в переработку. Нужно доводить до населения важность экомышления не только во время акций, но и на постоянной основе», – подчеркнул он.

Кроме того, спикер отметил, что в целом уровень экологической культуры возрос среди молодёжи.

«Если раньше экологические уроки проводились среди школьников Пскова, то сейчас это Великие Луки, Печоры, Невель и другие районы. Дети начинают понимать и разбираться, зачем это нужно. Понимание уже существует, для чего это надо делать», – подчеркнул Сергей Елизаров.

В свою очередь, волонтёр ПсковГУ Алина Корныльева подчеркнула, что акции по сбору макулатуры проходят в университете на постоянной основе.

«Сбор макулатуры проводится два-три раза в год. У нас одним из популярных направлений является зоонаправление. Часто перед каждым выездом в приюты устраиваем сборы, собираем старые газеты, старые полотенца для собак, даже как-то матрас принесли. Студенты активно принимают участие. Все вырученные средства тратим на закупку корма и лекарств», – рассказала она.