Владимир Журавлев: Крупные псковские организации большими объемами сдают макулатуру

17:54, 01 ноября 2023, ПАИ

Крупные псковские организации в больших объемах сдают макулатуру. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи – начальник отдела по делам молодежи Владимир Журавлев в медиацентре ПАИ на круглом столе, посвященном сбору макулатуры для повторной переработки.

«Росреестр, Горводоканал, детские сады, школы сдают большими объемами макулатуру. Действительно, это очень важно для экологии, для сохранения деревьев. Надо прививать эту культуру детям – когда они вырастут, у них будет более правильное отношение к тем материалам, которые нужно перерабатывать», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на территории Псковской области с 10 октября до 15 ноября проходит всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл». Пункты акции работают в каждом муниципалитете Псковской области.