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Происшествия

Золотистый стафилококк обнаружили в йогурте псковского производителя

Микроорганизмы и бактерии, способные нанести вред здоровью человека, были обнаружены в образцах пищевой продукции, произведённой псковскими предприятиями. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. 

В рамках пищевого мониторинга инспекторы Россельхознадзора произвели отборы проб пищевой продукции. Среди них – образцы от партии молока (жирность 2,5%) и от двух видов йогурта со вкусом малины и черники, произведённых псковскими предприятиями. Лабораторные анализы показали, что исследуемые образцы молока и йогурта не соответствуют Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности пищевой продукции».

Так, в образцах молока был превышен допустимый уровень содержания микроорганизмов в 2,9 раза, а в йогурте были выявлены бактерии золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus), способные нанести вред здоровью человека.

Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) является одним из важнейших возбудителей инфекций человека и вызывает более ста нозологических форм заболеваний. Зачастую он размножается в продуктах питания. Чаще всего в кондитерских изделиях и молочных продуктах, в мясных изделиях (полуфабрикаты и колбасы), в рыбе (слабосоленая, консервы).

В Россельхознадзоре напомнили, что в пищевой продукции не допускается наличие возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их токсинов, представляющих опасность для здоровья человека и животных. Таким образом, было принято решение о прекращении действия деклараций о соответствии качества на молоко жирностью 2,5%, йогурт со вкусом черники (0,45 литра) и йогурт со вкусом малины (0,45 литра).

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