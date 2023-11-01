Преподаватели из Китая провели традиционную чайную церемонию в ПсковГУ

20:18, 01 ноября 2023, ПАИ

Преподаватели из Китая Шэн Чунься и Чжан Янань, которые в сентябре этого года приехали в Псков в рамках реализации договора о сотрудничестве между ПсковГУ и Цзининским профессионально-техническим институтом, провели традиционную чайную церемонию для преподавателей и студентов вуза. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ









Преподаватели рассказали о том, какие виды чая популярны в их стране, познакомили участников встречи с различными способами заварки чая в зависимости от обстоятельств чаепития.

Чай в Китае относят к «семи вещам, потребным ежедневно» вместе с дровами, рисом, маслом, солью, соевым соусом и уксусом. Китайская чайная культура отличается от европейской, британской и японской как способами приготовления и питья, так и поводами для чаепития. Чай здесь не только напиток, он играет важную роль в традиционной китайской медицине и китайской кухне, подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, визит преподавателей из Китая в ПсковГУ проходит в рамках реализации договора о сотрудничестве между ПсковГУ и Цзининским профессионально-техническим институтом. Научно-образовательный проект «Мастерская имени Лу Баня» предполагает встречи со студентами и сотрудниками вуза, культурную программу, которая познакомит представителей Китая с университетом, Псковом и регионом. Преподаватели также проводят занятия по китайскому языку. Кроме того, обсуждаются дальнейшие совместные проекты, которые объединят студентов и педагогов двух стран.