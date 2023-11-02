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Культура

Портрет коллекционера и создателя частного псковского музея XIX века представят в новой экспозиции

Уникальную выставку портретов XVIII-XIX веков выдающихся исторических личностей Российской империи подготовил Псковский музей-заповедник. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий гендиректора музея Светлану Мельникову. 

Сообщается, что большая часть картин будет экспонироваться впервые. В частности, на полотнах изображены Иванов-Комиссаров, спасший от покушения царя Александра II, а также генерал Заборовский, который отказал Наполеону в приеме на службу в русскую армию.

Кроме того, по словам Светланы Мельниковой, на выставке представят портрет Петра Шувалова – генерал-фельдмаршала императрицы Елизаветы, написанный неизвестным художником. Среди экспонатов и портрет Павла Мельникова, который являлся первым министром путей сообщения Российской империи и участником создания первой железной дороги в России Санкт-Петербург – Царское Село в 1837 году.

Вниманию зрителя также представят портрет Фёдора Плюшкина, который являлся коллекционером и создателем частного музея в собственном двухэтажном доме в Пскове.

«Его коллекция насчитывала свыше миллиона предметов культуры и старины и была универсальной по составу: нумизматика, рукописи, старопечатные книги, иконы, картины, гравюры, мемориальные и бытовые предметы, личные вещи великих людей. Коллекция Плюшкина считалась третьей в России и одиннадцатой в Европе. После кончины собирателя основная ее часть была приобретена государством и передана в музеи. В настоящее время предметы из его коллекции хранятся в Эрмитаже, Российском этнографическом музее, Русском музее», – рассказала ТАСС Светлана Мельникова. 

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