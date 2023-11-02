ФК «Псков» сохранил лидирующие позиции в рейтинге футбольных школ Северо-Запада

12:45, 02 ноября 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» сохранил лидирующие позиции в рейтинге футбольных школ Северо-Западного федерального округа по состоянию на 1 ноября. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

В рейтинг входят клубы, которые участвуют в первенстве СЗФО по футболу среди юношей трех возрастных категорий – до 18, 17 и 16 лет. Спортивные учреждения оцениваются по трём ключевым показателям: спортивным результатам, уровню менеджмента и работе в области медиа и маркетинга. Каждая из позиций приносит от одного до пяти баллов.

ФК «Псков» набрал четыре балла по уровню спортивных результатов, три балла по уровню работы в области медиа и пять баллов в области менеджмента.

В общем рейтинге безоговорочное лидерство с максимальным количеством баллов заняла футбольная школа «Алмаз-Антей». Второе место – ФК «Псков», третье – спортшкола «Электрон».

Напомним, что по итогам сезона ОФФ «Северо-Запад» поощрит три лучшие спортивные школы. Вознаграждение за первое место составит 150 тыс. рублей, за второе место – 100 тыс. рублей, за третье место – 50 тыс. рублей. Средства могут быть использованы учреждением на покупку экипировки и инвентаря по согласованию с ОФФ «Северо-Запад», обучение тренеров и иные нужды.

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