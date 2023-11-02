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Директор ФК «Псков» рассказал, на что потратят выигрыш

Директор футбольного клуба «Псков» Владимир Бабинин сообщил корреспонденту ПАИ, на что потратят деньги, выигранные в конкурсе ОФФ «Северо-Запад».

Директор ФК «Псков» сообщил, на что пойдут выигранные денежные средства. Фото: ПАИ

Напомним, что по итогам сезона ФК «Псков» занял вторую строчку рейтинга спортивных школ Северо-Запада. Теперь клуб получит денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.  

«Эти деньги целевые, поэтому будут выделены на покупку экипировки и инвентаря, обучение тренеров и иные нужды по согласованию с ОФФ «Северо-Запад». У нас цели точно такие же. Спортивного инвентаря не всегда хватает. Плюс у нас задача стоит на следующий сезон – обучение тренеров на лицензию «B-УЕФА». Нам нужно выучить четыре тренера, а обучение достаточно дорогое – 70 тысяч рублей на одного человека. Всё зависит от того, когда эти финансы будут выделены. Если в этом сезоне, то, скорее всего, мы потратим деньги на обучение тренеров. Если это не совпадёт, то тогда будем приобретать спортивный инвентарь. Возможно, если нам разрешат, то часть денег пойдёт на медицинскую составляющую. Это в основном тейпы, заморозка. То, что израсходуется в большом количестве», – объяснил Владимир Бабинин.

На фото Владимир Бабинин. Фото: Андрей Лупанов.

«Я даже был удивлён. Мы были не в курсе, что будет вестись такой рейтинг. Организатор проведения соревнований оценил нашу работу по всем направлениям. Большая заслуга в этом наших тренеров и ребят, которые успешно выступали на протяжении сезона. Выступление юношеским команд было определяющим моментом. По итогам всего сезона футболисты 2008 года рождения заняли третье место, 2007 года рождения заняли пятое место, а 2006 года рождения заняли шестое место. Очень достойный результат», – заметил директор ФК «Псков».

Также директор заявил, что ОФФ «Северо-Запад» отметили работу клуба по организации и проведению матчей. «В этом компоненте они поставили нас на первое место. Мы довольны, что в этом году показали такой хороший результат», – резюмировал он.  

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