Эксперты из Минздрава оценивают работу эндокринологических отделений в больницах Пскова

15:38, 02 ноября 2023, ПАИ

Четыре специалиста Минздрава РФ работают в Детской областной и Псковской областной больницах. Специалисты осмотрят эндокринологические отделения и отделения, которые занимаются заболеваниями, сопутствующими диабету. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Перед экспертами поставлена задача помочь медикам Псковской области улучшить работу с пациентами-диабетиками. Примерно неделю после этого в министерстве будут анализировать данные и после этого отправят больницам свои рекомендации.

Псковская область получит больше 80 миллионов на борьбу с сахарным диабетом. Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров отметил, что поддержку удалось получить благодаря накопленному потенциалу учреждения.

«У нас есть такие отделения, как отделение сосудистой хирургии, общей хирургии, эндокринологии, у нас хороший лабораторный комплекс, что, собственно, и позволяет нам заниматься развитием эндокринологического регионального центра. Кроме этого, центр должен включать в себя отделение офтальмологии, именно оперирующее отделение, которое у нас тоже есть», – сказал он.