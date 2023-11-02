Художники из России, Уганды и Турции представят свои работы на выставке в Пскове

18:10, 02 ноября 2023, ПАИ

Восемь художников из России, Уганды и Турции представят свои работы на выставке «Псковские встречи VII». Мероприятие пройдёт на площадке Центра туризма и творческих индустрий Пскова завтра, 3 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В выставке принимают участие восемь художников, которые представляют «питерскую» школу, институт имени И. Е. Репина и ЛВХПУ имени В. И. Мухиной (ныне академия А. Л. Штиглица). Двое художников – иностранцы Самуэль Какайре из Уганды и Садых Бабаев из Турции. Остальные представляют Россию, среди них Николай Захаров, Вячеслав Михайлов, Николай Москалев, Ирина Музырина, Иван Несветайло, Виктор Сиренко.

«Экспозиция несёт в себе поиск и размышления о простом и вечном в нашем мире. У каждого автора свой выработанный пластический язык, образы, символы и аллегории, которые отображены в картинах и арт-объектах», – отметили в администрации.

Жителей и гостей Пскова приглашают завтра, в 17:00, по адресу: улица Георгиевская, 4. Вход свободный.