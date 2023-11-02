Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Художники из России, Уганды и Турции представят свои работы на выставке в Пскове

Восемь художников из России, Уганды и Турции представят свои работы на выставке «Псковские встречи VII». Мероприятие пройдёт на площадке Центра туризма и творческих индустрий Пскова завтра, 3 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Художники из России, Уганды и Турции представят свои работы на выставке в Пскове. Фото: пресс-служба администрации Пскова

В выставке принимают участие восемь художников, которые представляют «питерскую» школу, институт имени И. Е. Репина и ЛВХПУ имени В. И. Мухиной (ныне академия А. Л. Штиглица). Двое художников – иностранцы Самуэль Какайре из Уганды и Садых Бабаев из Турции. Остальные представляют Россию, среди них Николай Захаров, Вячеслав Михайлов, Николай Москалев, Ирина Музырина, Иван Несветайло, Виктор Сиренко.

«Экспозиция несёт в себе поиск и размышления о простом и вечном в нашем мире. У каждого автора свой выработанный пластический язык, образы, символы и аллегории, которые отображены в картинах и арт-объектах», – отметили в администрации.

Жителей и гостей Пскова приглашают завтра, в 17:00, по адресу: улица Георгиевская, 4. Вход свободный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 ноября 2023

Для псковской манеры плясок характерна агрессивность – эксперт
02 ноября 2023

Третья комплексная тренировка отряда «Дружина» прошла под Псковом
02 ноября 2023

Последняя песня группы Beatles в исполнении Джона Леннона доступна для прослушивания
02 ноября 2023

Псковская городская поликлиника совместно с ПсковГУ будут проводить вакцинацию студентов
02 ноября 2023

Мастер-класс для преподавателей из Эфиопии провели в ПсковГУ
02 ноября 2023

Псковичам дали совет по прохождению этнографического диктанта
02 ноября 2023

Предсказания и искусственный интеллект: интерактив ждёт посетителей стенда Псковской области на выставке «Россия»
02 ноября 2023

Судебные приставы-новобранцы Псковской области приняли присягу

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...