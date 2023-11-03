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«Луки-Энергия» проведёт заключительный домашний матч в этом году

Футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт матч против новгородского «Электрона» в рамках 16-го тура первенства России среди команд второй лиги дивизиона «Б». Игра пройдёт в Великих Луках на стадионе «Экспресс» 6 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского клуба.

«Луки-Энергия» проведёт заключительный домашний матч в этом сезоне. Фото: Елена Костюкович

На данный момент великолучане занимают 13-ю строчку в турнирной таблице. В их активе по четыре победы и ничьих, а также семь поражений. Новгородский «Электрон» является аутсайдером турнира и идёт на последнем месте. Команда из Великого Новгорода имеет три победы, одну ничью и 11 поражений.

Напомним, что в прошлом туре «Луки-Энергия» одержали уверенную гостевую победу над «Тверью» со счётом 1:3.

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