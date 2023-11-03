Необычные картхолдеры появились в Псковском музее-заповеднике

11:52, 03 ноября 2023, ПАИ

Псковский музей-заповедник выпустил картхолдеры по мотивам известных полотен картинной галереи музея. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Картхолдеры – это часть сувенирной продукции музея, которую он постоянно выпускает.

Напомним, что ранее Псковский музей-заповедник выпустил уникальные обложки на паспорт по мотивам полотен картинной галереи музея.