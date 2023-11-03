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Общество

В Дно высаживают кустарники для обустройства парка имени Ленина

Две тысячи декоративных цветущих кустарников высаживают в городском парке имени Ленина в Дно. Об этом пишет газета «Дновец».

  • Две тысячи декоративных цветущих кустарников высаживают в городском парке имени Ленина в Дно
    Фото: Газета «Дновец»
  • Две тысячи декоративных цветущих кустарников высаживают в городском парке имени Ленина в Дно
    Фото: Газета «Дновец»
  • Две тысячи декоративных цветущих кустарников высаживают в городском парке имени Ленина в Дно
    Фото: Газета «Дновец»
  • Две тысячи декоративных цветущих кустарников высаживают в городском парке имени Ленина в Дно
    Фото: Газета «Дновец»
  • Две тысячи декоративных цветущих кустарников высаживают в городском парке имени Ленина в Дно
    Фото: Газета «Дновец»
  • Две тысячи декоративных цветущих кустарников высаживают в городском парке имени Ленина в Дно
    Фото: Газета «Дновец»
  • Две тысячи декоративных цветущих кустарников высаживают в городском парке имени Ленина в Дно
    Фото: Газета «Дновец»
  • Две тысячи декоративных цветущих кустарников высаживают в городском парке имени Ленина в Дно
    Фото: Газета «Дновец»
  • Две тысячи декоративных цветущих кустарников высаживают в городском парке имени Ленина в Дно
    Фото: Газета «Дновец»

В высадке также участвует глава муниципалитета Михаил Шауркин. «Мы приступили к разгрузке саженцев. Сегодняшний день будет посвящён высадке растений в городском парке. Совместными усилиями создавать красоту в городе – это интересно, приятно и полезно!» – отметил он.  

К работе также подключились местные жители.

Кроме того, дизайнер Жанна Никулина, которая руководит процессом, объяснила, что в холод сажать кустарники не опасно. «Осень была очень тёплой, растения не были готовы к пересадке, а мы сажали с открытой корневой системой эти растения. Мы сместили сроки посадки на неделю, и это естественный процесс. Растения, которые более теплолюбивые, например гортензию, мы дополнительно укроем на зиму опавшей листвой», – сказала она.

Напомним, концепция дизайна парка заключается в формировании временной спирали, которая расходится от центра парка и закручивается к его сторонам. Временные витки раскручиваются, демонстрируя преемственность эпох и их последовательность. Такой концепт станет символичным для выбранной территории, так как парк имени В. И. Ленина пережил многие эпохи и не утратил своей популярности у местных жителей.

Ландшафтные дизайнеры при благоустройстве будут использовать такие растения, как пузыреплодник, гортензия и спирея различных видов. Авторы проекта утверждают, что именно эти растения максимально адаптированы к городским погодным условиям. Кроме того, поздняя осень – идеальное время для посадки растений.

Обновленный дизайн парка можно будет наблюдать уже следующей весной.

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