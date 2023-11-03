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Великолукский врач – об объединении больниц: ​Отношения между нашими учреждениями выстроятся без проблем

Заместитель главного врача по хирургии Великолукской межрайонной больницы Владислав Черторижский высказался по поводу объединения Великолукской межрайонной больницы и Псковской областной клинической больницы, пишет Luki-News.

Великолукский врач – об объединении больниц: ​Отношения между нашими учреждениями выстроятся без проблем. Фото: Luki-News

«Что касается хирургической службы межрайонной больницы, я лично не вижу каких-то отрицательных сторон в случае объединения с Псковской областной больницей. У нас уже давно действует система так называемых динамических наблюдений, особенно больных, находящихся в реанимации. Система динамического наблюдения через формализированные истории болезни, которые заполняются через программный продукт, направляются в отделение Псковской областной клинической больницы, и потом впоследствии псковские коллеги дают рекомендации», – отметил Владислав Черторижский.

Кроме того, по его словам, в Великих Луках и Пскове регулярно выполняются звонки между врачами, начмедами и заведующими.

«Кстати, замечу, у нас не только с областной взрослой, но и детской больницей происходит обмен опытом, мы лечим детишек, которые находятся в реанимации. Уверен, у нас не должно возникнуть каких-то трудностей, препятствий и недопонимания. Процесс реорганизации быстрым не получится, там требуется много нюансов. Но что касаемо лечебной работы, уверен, отношения между нашими учреждениями выстроятся быстро и без проблем», – заключил заместитель главного врача по хирургии Великолукской межрайонной больницы.

Напомним, что о планах объединить Великолукскую межрайонную больницу с Псковской областной больницей сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Также сообщалось, что Великолукская межрайонная больница получит статус филиала Псковской областной клинической больницы.

Кроме того, сообщалось, что Псковская городская больница будет юридически объединена с Псковской областной клинической больницей и станет её филиалом. Об этом заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на брифинге в медиацентре ПАИ.

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