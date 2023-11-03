Газовую котельную устанавливают в Куньинском районе
В деревне Ущицы Куньинского района идёт установка только что прибывшей модульной газовой котельной. Об этом пишет газета «Пламя».
Это последняя из пяти новых котельных, которые появились в Куньинском районе в рамках реализации крупного инвестпроекта в сфере ЖКХ. Четыре из них уже установили в Кунье.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
03 ноября 2023
Инновационный материал использовали для скульптур князя Александра Невского и княгини Ольги на выставке «Россия» в Москве