Газовую котельную устанавливают в Куньинском районе

17:32, 03 ноября 2023, ПАИ

В деревне Ущицы Куньинского района идёт установка только что прибывшей модульной газовой котельной. Об этом пишет газета «Пламя».

Это последняя из пяти новых котельных, которые появились в Куньинском районе в рамках реализации крупного инвестпроекта в сфере ЖКХ. Четыре из них уже установили в Кунье.