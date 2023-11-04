140 тонн гуманитарного груза доставили в зону СВО из Псковской области

13:33, 04 ноября 2023, ПАИ

В День народного единства очередная партия гуманитарного груза из Псковской области доставлена в зону специальной военной операции, сообщается в телеграм-канале Ресурсного центра добровольчества Псковской области.

Всего в зону СВО отправилось более 140 тонн гуманитарного груза, в том числе cтроительные и пиломатериалы, утеплители, печки, маскировочные сети и обувь.

Гуманитарный груз собран волонтёрами Ресурсного центра добровольчества Псковской области при содействии неравнодушных жителей региона.

«Сейчас большая потребность в тёплой одежде, в тёплых носках, поэтому на следующий сбор хочется собрать побольше тёплых вещей. Также мы хотим запустить акцию сбора подарков, сладостей, писем, открыток к Новому году для ребят, запустим её, когда вернёмся от бойцов», — рассказала руководитель ресурсного центра добровольчества Алеся Михачева.

Помимо прочего, в зону СВО направили и письма солдатам от детей Псковской области.

Передать необходимые вещи для участников СВО может любой желающий, центры приёма есть в каждом муниципалитете. Основные адреса в Пскове – Конная, 2 и Яна Фабрициуса 29.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.