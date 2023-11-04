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Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём народного единства

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил жителей региона с Днём народного единства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём народного единства. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Исторический праздник, который мы отмечаем 4 ноября, символизирует объединение нашего великого народа во имя защиты наших исторических, культурных и государственных ценностей. Этот день напоминает нам о нашей силе, солидарности и несгибаемости перед любыми трудностями», – отметил Игорь Иванов.

Он подчеркнул, что народное единство – это та почва, на которой укореняются и процветают профсоюзы. «Мы, профсоюзные организации Псковского края, берём на себя ответственность за защиту и улучшение трудовых прав и интересов наших членов и всех работников региона. Мы стремимся к реализации принципов социальной справедливости, равенства возможностей и достойного труда для всех», – заметил председатель Псковского облсовпрофа.

В День народного единства он пожелал всем ещё большей солидарности и взаимопомощи, чтобы общий путь к процветанию был ещё увереннее и успешнее. «Давайте ещё больше объединяться, развивать технический и социальный прогресс, укреплять сотрудничество и доверие между работниками и работодателями. Пусть каждый труженик Псковского края, будь то сельская учительница или инженер на предприятии, чувствует свою значимость и важность для нашей общей цели – благополучия и процветания нашего региона», – отметил Игорь Иванов.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Председатель Псковского облсовпрофа выразил огромную благодарность всем членам профсоюзов, которые трудятся и работают на благо общества. «Ваши усилия и вклад в развитие нашей Родины неоценимы. С праздником, дорогие коллеги! Пусть День народного единства станет новым витком нашего развития и укрепления, и пусть наша солидарность и трудовая деятельность принесут нам всецелое благополучие и процветание», – заключил Игорь Иванов.

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Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём народного единства

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