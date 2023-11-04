Демобилизованные военные из 16 регионов России возложили цветы к памятнику 6-й роте в Пскове

20:06, 04 ноября 2023, ПАИ

30 военнослужащих СВО из 16 регионов страны, ставшие участниками пятого заезда Всероссийского проекта «Истоки.Школа» – «Твой Герой», почтили память погибших воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии в Псковской области. Мероприятие состоялось сегодня, 4 ноября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Демобилизованные военнослужащие, прошедшие службу в зоне СВО, участники Всероссийского проекта служения «Твой Герой» в рамках экскурсионной программы «Истоки.Школа» отправились в деревню Черёха Псковского района, где состоялась церемония возложения цветов к памятнику

6-ой роте «Купол». В церемонии приняли участие врио руководителя аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов, Герой Российской Федерации, заслуженный военный лётчик Российской Федерации Евгений Зеленов, а также руководитель программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи Иван Радько.

«Символично, что представители более чем 30 разных регионов России, которые с оружием в руках встали на защиту Отечества, собрались сегодня в этом месте, место памяти бойцов 6-й роты является для нас символом скорби, трагедии, но и символом мужества, воинской доблести и чести, веры в великое будущее России. Пока есть такие люди, как вы, уважаемые друзья, как бойцы бессмертной пехоты крылатого полка, Россия выстоит и станет после всех испытаний еще сильнее и еще прекраснее», – выступил врио руководителя аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов.

После церемонии возложения цветов военнослужащие отправились на экскурсию по воинской части, познакомились с героями разных исторических событий и конфликтов, а также погрузились в историю Великой Отечественной войны.

«Очень ценно, что церемония прошла именно сегодня, 4 ноября, в День Народного единства. Эта дата символизирует собой единство народа, чувства долга и связи поколений. Участники Всероссийского проекта «Твой Герой» стирают границы общения с молодыми людьми, осваивая на мероприятиях Росмолодежи методы работы с патриотическим воспитанием молодёжи, и своим примером показывают, что такое любовь к Родине», – прокомментировал руководитель программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи Иван Радько.

Демобилизованные военнослужащие, прошедшие службу в зоне СВО, участники Всероссийского проекта служения «Твой Герой» приехалив Печоры для участия в пятом заезде Всероссийского проекта «Истоки.Школа».

На протяжении пяти дней участники посещали партнёрские модули, тренинговые и образовательные программы, среди которых мероприятия, направленные на формирование прикладных навыков в сфере патриотического воспитания, и партнёрские модули с возможностью консультативной поддержки участников образовательного семинара по социальным вопросам.

Организатором проекта выступает программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской Епархии Русской Православной Церкви, Псковского государственного университета.