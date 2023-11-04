Новую рубрику в своём Telegram-канале запустил псковский губернатор

22:37, 04 ноября 2023, ПАИ

В День народного единства губернатор Псковской области Михаил Ведерников запустил новую рубрику «Истории земли Псковской» в своём Telegram-канале.

«Принял решение запустить новую рубрику, посвящённую нашим героям Псковской земли, артефактам и значимым объектам. При подготовке будем консультироваться с историками, сотрудниками музеев, архивов. Планы амбициозные, но главное, что хочется сделать так, чтобы нашей историей заинтересовалось как можно больше жителей Псковской области. В конце концов, Россия начинается здесь. Поэтому знать историю как минимум означает многое понять в судьбе нашей земли и большой общей Родине», – отметил губернатор.

В первом выпуске новой рубрики Михаил Ведерников рассказал о легендарном оружии князя Довмонта.

Напомним, что реконструктор Игорь Бухаров передал точную копию меча князя Довмонта для презентации на стенде Псковской области на выставке-форуме «Россия».

Отметим, выставка-форум «Россия» стартовала в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) сегодня. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

С новостями, видео и фотографиями с выставки-форума «Россия» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.