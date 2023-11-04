Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новую рубрику в своём Telegram-канале запустил псковский губернатор

В День народного единства губернатор Псковской области Михаил Ведерников запустил новую рубрику «Истории земли Псковской» в своём Telegram-канале.

Новую рубрику в своём Telegram-канале запустил Михаил Ведерников. Скриншот из видео

«Принял решение запустить новую рубрику, посвящённую нашим героям Псковской земли, артефактам и значимым объектам. При подготовке будем консультироваться с историками, сотрудниками музеев, архивов. Планы амбициозные, но главное, что хочется сделать так, чтобы нашей историей заинтересовалось как можно больше жителей Псковской области. В конце концов, Россия начинается здесь. Поэтому знать историю как минимум означает многое понять в судьбе нашей земли и большой общей Родине», – отметил губернатор.

В первом выпуске новой рубрики Михаил Ведерников рассказал о легендарном оружии князя Довмонта.

Напомним, что реконструктор Игорь Бухаров передал точную копию меча князя Довмонта для презентации на стенде Псковской области на выставке-форуме «Россия».

Отметим, выставка-форум «Россия» стартовала в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) сегодня. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

С новостями, видео и фотографиями с выставки-форума «Россия» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 ноября 2023

Новую детскую площадку оборудовали в деревне Хохлы Палкинского района 
04 ноября 2023

В мастерстве владения пистолетом Макарова посоревновались псковские полицейские
04 ноября 2023

Необычный флешмоб организовал в честь Дня народного единства опочецкий «Беркут» 
04 ноября 2023

О мифах и истории меча князя Довмонта рассказал Михаил Ведерников
04 ноября 2023

Новую рубрику в своём Telegram-канале запустил псковский губернатор
04 ноября 2023

Юнармеец из Пскова пообщалась с Владимиром Путиным в честь Дня народного единства
04 ноября 2023

Более 80 тысяч рублей собрала благотворительная ярмарка в Псковском районе
04 ноября 2023

Псковский перинатальный центр стал лауреатом Всероссийского конкурса «Святость материнства»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...