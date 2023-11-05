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Общество

Ставить мёд на стол советует сегодня народный календарь

Память одного из апостолов от семидесяти – Иакова Младшего, прозванного «братом Господним», отмечается сегодня, 5 ноября. Об этом сообщает портал calend.ru.

Ставить сегодня мёд на стол советует народный календарь. Фото: ПАИ

На Руси в этот день было принято играть в так называемые пчелиные игры – подражать жужжанию пчёл и есть мёд. Говорили, что чем больше мёда съест хозяин и чем громче будет жужжать, тем лучше будут роиться пчёлы весной, и тем больше мёда удастся собрать следующим летом.

На Якова (Иакова) старались закончить заготовку дров на зиму. Считалось, что если успеть сделать это вовремя, то в доме всегда будет тепло. Яков считался также покровителем любой мужской работы, которой нужно было заниматься в этот день. Так, крестьяне делали гужи из сыромятной кожи, проверяли конскую сбрую.

Существовал обычай «закармливать» землю: разламывали вчерашний пирог, оставшийся от праздника Казанской иконы, и раскидывали куски по ниве, подкармливая птиц. Люди верили, что птицы своим чириканьем могут успокоить землю и упросить её дать хороший урожай на следующий год.

На Якова справляли последние осенины – проводы осени. Как подмечали люди, в этот день падал второй снег. Если он был обильным и не таял, то зима обещала быть мягкой, а лето – урожайным. «Снега надует – хлеба прибудет», – говорили в народе. Если же выпадал мелкий твёрдый снег – «крупа», то зиму ждали с Матрёнина дня.

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