Михаил Ведерников рассказал о подвиге младшего лейтенанта из Псковской области на СВО

23:27, 05 ноября 2023, ПАИ

О подвиге младшего лейтенанта из Псковской области Андрея Камбалова рассказал в своём Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

Андрей Камбалов – младший лейтенант, командир взвода 19-й парашютно-десантной роты десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Военнослужащий отличился во время взятия Макеевки. «Он смог вывести свой взвод из-под массивного артиллерийского обстрела, а затем штурмом захватил здание, где укрывалось 12 военнослужащих ВСУ, большая часть которых была взята в плен», – написал глава региона.

Во взятом здании российские военнослужащие изъяли план передвижения противника на местности.

«Взвод под профессиональным командованием Андрея Камбалова удерживал опорный пункт до прибытия подкрепления. А затем выполнил все поставленные задачи благодаря добытым сведениям о передвижении противника», – отметил Михаил Ведерников.

Своими действиями командир обеспечил значительное продвижение основной силы батальонной группы, полностью сохранив жизни своего взвода. За это он и был награждён медалью Суворова, подчеркнул губернатор.

Напомним, что в Telegram-канале Михаила Ведерникова появилась новая рубрика, в рамках которой он рассказывает о героях специальной военной операции на Украине. Ранее губернатор написал об истории подвига Владимира Локтионова, гвардии сержанта, который вовремя среагировал и остановил наступление врага.