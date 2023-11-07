В Островском районе продолжается строительство умной спортивной площадки

09:22, 07 ноября 2023, ПАИ

В Островском районе продолжается строительство умной спортивной площадки. Об этом ПАИ сообщили в администрации Островского района.

Глава Островского района Дмитрий Быстров совместно с представителем комитета по спорту Псковской области проконтролировал ход работ по возведению умной спортивной площадки в Острове. Об этом руководитель муниципалитета сообщает на своей странице в социальных сетях.



«Допущенное отставание от графика подрядчик сокращает. В текущем году должны быть завершены основные работы. В настоящее время подрядчик наносит искусственное покрытие площадок и футбольного поля. Объект находится на постоянном контроле профильных сотрудников администрации района, лично бываю на объекте практически еженедельно», – отмечает Дмитрий Быстров.

Напомним, что ранее подрядчик приступил к укладке искусственного покрытия футбольного поля, волейбольной и баскетбольной площадок, а также правительство Псковской области приобрело комплект спортивно-технологического оборудования для спортивной площадки.