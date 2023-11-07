Клёв как на «чёрных камнях»: листопадный жор щуки в Чудском озере

20:36, 07 ноября 2023, ПАИ

Ноябрь. Листопад. Но берёзовый лист в лесах кое-где ещё держится. И наконец-то в псковских реках и озёрах проснулась крупная осенняя щука почти трофейного размера. В последнюю неделю октября и в первую неделю ноября у местных рыболовов настоящий щучий праздник – активный жор хищницы.

Прорвало…

Ну и осень в этом году. Два месяца нетерпимых ожиданий щучьего жора позади, а на выходе лишь одна рыбалка, более-менее похожая на настоящий осенний клёв зубастой хищницы. Раскопельский залив Чудского озера уже третий год капризничает – не ловится щука, хоть плачь. А ведь были времена, когда рыболовы-любители не то что не жаловались на клёв, с ним было более чем всё в порядке, а с удовольствием участвовали в хит-параде на самую крупную хищницу, пойманную в заливе, и трофеи зашкаливали более чем за «десятку». И вот, наконец-то… В конце октября, кажется, прорвало. Сообщения о хороших уловах мне просто посыпались – и с лесных озёр, и с рек Желчи и Великой, а главное, с нашего любимого Раскопельского залива. И солидные экземпляры моим знакомым рыболовам попадаться стали.

Капризы чудской хищницы

И я с товарищами отправился на лов хищницы и, конечно же, именно в Раскопельский залив Чудского озера. Первый выезд в один из последних дней октября закончился как-то неоднозначно. У Дмитрия – великолепный улов: несколько двухкилограммовых и полуторакилограммовых щук. И у меня тоже хорошо клевало. Но вот с размером какая-то беда – поймал штук пятнадцать, но взял только четыре штуки и все весом лишь около килограмма. Даже ни одной полторашки не словил, ни одной солидной поклёвки не поимел. Ловили мы на одинаковые воблеры («Джесси» и «Страйк Про», те и другие 2,5 метра заглублением), а результаты в итоге очень разные. Я этому уже давно не удивляюсь – в ловле на «дорожку» столько нюансов, что успех не только от приманок зависит. С нами и третий товарищ был, но у него что-то совсем не заладилось – поймал лишь одну околокилушку. Такие вот капризы чудской хищницы. Наличие солидной щуки в заливе имеется, но…

И там клюёт, и там…

Через три дня рыбалку в Раскопельском заливе мы повторили. Были вдвоём с Дмитрием. Остальные наши товарищи по увлечению как-то все разбежались в разные стороны и по разным причинам. По дороге к озеру вспомнил, что забыл сапоги дома после просушки. А поэтому поехали не к лесопилке у деревни Подлипье, а на песчаную поляну – туда подъезд менее удобен, но зато спуск лодки на воду в моих кроссовках вполне допустим. На поляне ожидаемо никого не было. И отличная выдалась щучья рыбалка, давненько такой не было – года три как минимум.

На этот раз я изменил Мде (деревня на западном берегу Раскопельского залива) и отправился на камни в восточную часть залива. Издалека там были видны сразу четыре лодки, знать, неспроста. Подошёл туда, и минут через пять у меня начало клевать. И опять здорово выручал Guru Maps (навигационная программа в моём смартфоне). Выйдя на воду, я сразу включил эту программку, на экране телефона начал рисоваться трек. И уже на втором пробном проходе по предполагаемому щучьему месту я услышал первый рыбий удар на спиннинге, который держал в руке.

Ага, значит, щука здесь присутствует. Развернулся, выровнял по треку свою лодку, и ровно на том месте, где был удар, – загибается мой спиннинг. Ура! Через минуту первая щучка в моей лодке. Правда, удар был на одном спиннинге, а клюнула на другом. Но суть полезности навигационной программки от этого не меняется. И забегая вперёд, скажу, что ещё трижды примерно в таком же ключе мне помогла эта программка. Минут через десять – ещё одна щука попалась на мой спиннинг. И соседние рыболовы сразу в двух лодках тоже вынимали хищницу из воды. Клюёт!

Дмитрий начал дорожить ещё от острова Заячьего и едва был виден на горизонте. Я ему позвонил: «Как дела?» «Пока никак – лишь один невнятный удар был». Я доложил о своей обстановке. «Ну, тогда иду к тебе», – ответил товарищ. Но после бодрого начала у меня почему-то продолжения не последовало – ни ударов, ни поимок, ничего. Смотрю, и Дима шёл в мою сторону, но на середине большого плёса остановился. Ага, возможно, и у него клюёт. Пойду-ка я навстречу. Повстречались. И действительно, товарищ пять минут назад выудил хорошую двухкилушку.

Вот посреди этой части залива мы и продолжили рыбачить. И очень успешно. Щука, притом солидного размера, не часто, но очень уверенно загибала наши спиннинги. Клевала она настолько агрессивно, что наши приманки заглатывала по самые «гланды» и извлекать их из острозубой пасти было очень непросто.

Кстати, о воблерах, поначалу я ловил на «Рапалу» голубенькую с бордовым брюшком (на неё и прошлый раз очень хорошо клевало) и на традиционный «Джесси». На камнях поймались две килограммовые щучки и на один, и на другой воблер. А вот на середине залива на «Рапалу» и одна двушка подцепилась, и вторая, а на «Джесси» и один недомерок, и другой – почему-то клевала только мелочь. Заменил «Джесси» на «Шторм», он глубже заглубляется, и на него почти сразу же произошла крепкая поклёвка – выудил хорошую двушку.

Щучий кордебалет

Через какое-то время на «Шторм» поймалась ещё одна толстенькая щучка. И вот она дала мне «прикурить». Доставал её из воды, как, впрочем, и почти всех пойманных в этот день щук, с помощью подсачека. Затащил её в лодку, и уже там щука такой кордебалет устроила, что закрутилась вокруг своей оси несколько раз, накрутив на свободные крючки тройников тугой жгут из сеточного полотна подсачека. Крутилась, крутилась и с крючков свалилась. Ну, вот и хорошо, мне меньше проблем с отцепом будет.

Но рано я порадовался. Убрал рыбину в сумку и принялся за выпутывание воблера из подсака. И никак. На оба тройника так было намотано полотно подсачека, в такой тугой жгут, словно на веретено. Минут десять я стоял посреди залива, исколол острейшими крючками тройников все пять пальцев левой руки, а дело почти не сдвинулось. Ну, не резать же подсачек?! А клёв в это время мимо проходит. Что делать? Решил продолжить дорожить с одним спиннингом и одновременно выпутывать воблера.

Чтобы не мешать остальным рыболовам, я взял курс чуть в сторону от общей массы лодок. Кстати, лодок, учитывая время сезона и погоду (температура воздуха +2 градуса, температура воды +1,5 градуса, пасмурно, небольшой северо-западный ветер), на удивление было много – тринадцать штук я насчитал. Пыхтел, кололся об крючки и чертыхался – ну как за пару секунд щука смогла завязать такой гордиев узел? Так и тянулась рука за ножом. Но нет, образуется дырища в подсаке, и его ремонтировать ещё дольше придётся.

Углубившись и увлёкшись распутыванием, я совсем не обращал внимания на работу спиннинга и сразу даже не понял, что произошло – сначала услышал негромкий звук, похожий на хруст, потом ход лодки стал сваливаться влево. Вау! Да у меня уже рыбина на крючке! И очень даже неплохая! Быстро убрал в сторону подсак и ухватился двумя руками за круто загнутый спиннинг. Да-а! Кто-то действительно серьёзный попался.

Вот ведь как бывает – когда внимательно за всем наблюдаешь, то такого и не происходит, а когда внимания ноль – на тебе, пожалуйста. С трудом, со скрипом фрикциона подтащил щуку к борту. Трижды хищница уходила под лодку, чтобы не сломало спиннинг, я его столько же раз опускал в воду по самую рукоятку. А дальше – проблема: щучья голова торчит из воды рядом с лодкой, но чем доставать? Подсачек в разобранном виде, да и спутанный наполовину. Придётся рукой брать, не всегда же у меня был подсачек. А щуки в этот день были ну очень бойкие – и приманки заглатывали глубоко, и сопротивлялись совсем не по-зимнему, и свечки делали, ну прямо как в мае месяце. Попытался я обхватить щуку за «загривок» – не получилось, толстовата. Пришлось брать снизу под жабры, но с первого раза я не попал пальцами куда надо. А щука вертится, резко мотает головой с раскрытой острозубой пастью и с не менее острыми крючками воблера, торчащего наполовину из пасти. Того и гляди или лодку распорет, или проткнёт, или ладонь на крючки нанижет. Имею опыт – и то и другое уже бывало.

Давненько таких шустрых разбойниц я не встречал. Наверное, с третьего раза, но подцепил я щуку снизу под жабры и втащил в лодку. Ох и хороша! Килограмма три будет. Ну, не три, но «задвушка» точно – самая крупная в моём сегодняшнем улове. И ещё одну щуку и тоже неплохого размера я поймал, продолжая выпутывать злополучный воблер. Моя левая кисть была вся в крови, по нескольку раз исколол каждый палец, из какого меньше, из какого больше сочилась кровь (прошло уже два дня с этой рыбалки, а подушечки пальцев до сих пор болезненно реагируют). В общей сложности не менее получаса я колупался с подсачеком, выпутывая оттуда свой воблер. Ну, никогда ранее такого не бывало.

И полнолуние, и повышение атмосферного давления. Удивительно, но клевало, как на «чёрных камнях»

Примерно к часу дня клёв затих. Отобедали с Дмитрием, пристав к острову Пыпно. Отличная рыбалка. У товарища тоже серьёзные рыбины были в контейнере. Редко такое бывает, но наконец-то и у меня примерно одинаковый с ним улов. После перерыва на обед клёв так и не возобновился, и в 15:00 мы рыбалку закончили.

Отличная рыбалка состоялась. И не в последнюю очередь в этом помогла моя работа над ошибками, выявленными на предыдущей рыбалке. Купил и заменил хлыстик на длинном (270 сантиметров) спиннинге. До этого я обломил кончик (10 сантиметров примерно), и передавать игру воблера спиннинг стал совсем не так. И это здорово помогло, даже я заметил изменившуюся игру воблера в лучшую сторону, да и на заглубление приманки это тоже повлияло. А ещё я вовремя переключился на более глубоководный «Шторм». Вот эти два фактора вместе с главным, жор крупной щуки, думаю, и принесли отличный результат.

И ещё некоторые наблюдения за природными явлениями, на которые мы часто обращаем внимание, особенно тогда, когда рыбалка бывает неудачной. Конкретно в этот день были два из них, притом одни из самых часто упоминаемых рыболовами. Это полнолуние и повышение давления. При каждом этом явлении даже по отдельности рыболовы скептически относятся к прогнозам на хороший клёв хищника, и очень часто так и бывает. Но именно сегодня были два этих явления одновременно – и самая-самая полная луна, и давление росло, за день оно повысилось на пять единиц. Казалось бы, всё складывается неблагоприятно. Но какова оказалась реальность. Клевало, как на «чёрных камнях»! И что, теперь все эти приметы не работают? С таким выводом торопиться не будем. А удовлетворимся тем, что, оказывается, бывают и исключения из правил. Притом исключения приятные. А если серьёзно, то всему этому объяснение простое – мы, люди, ещё очень мало знаем о тех законах и правилах, по которым живут обитатели наших водоёмов.

В этот день на воде встретил знакомого рыболова из Серёдки – Геннадий вдвоём с отцом рыбачил. И тоже неплохо. На другой день он позвонил и рассказал, что поймали семь щук неплохого размера, а одна из них и вовсе оказалась трофеем – 4 800 граммов. Крокодилица на батин спиннинг попалась.

Если позволит погода, то надо будет ещё хотя бы раз посетить Раскопель этой осенью.