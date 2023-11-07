Два бассейна появятся на городском пляже Пскова
Два бассейна появятся на городском пляже Пскова, на территории которого сейчас проходит благоустройство. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал директор ООО «Ресторатор» Вадим Иванов.
«На пляже будут находиться бассейны. В них будет подаваться фильтрованная хлорированная вода. Для этого будет создан специальный проточный механизм. В бассейнах можно будет охладиться. А вокруг них будут мощёные настилы для того, чтобы можно было комфортно полежать, отдохнуть и принять солнечные ванны. Всё это, конечно, будет окультурено – будут стоять шезлонги и зонтики», – отметил Вадим Иванов.
По его словам, на пляже будет находиться два бассейна – в южной и северной части территории. Каждый из них будет семь метров в длину, три в ширину, а их глубина составит 170 сантиметров.
«Первоначально вода будет браться из реки и фильтроваться. Дальше уже будет осуществляться либо специальный подвоз воды, либо она будет браться из ближайшего коммерческого объекта», – пояснил директор компании.
На данный момент на объекте на завершающем этапе находятся земляные работы, добавил Вадим Иванов. «Сейчас наша основная задача – привезти на место оборудование. Оно, по большей части, уже в пути – должно прийти в течение двух недель. До конца года мы планируем сделать сто процентов работ, если, конечно, нас не застигнет никакая экстремальная погода. Правда, уже с первыми снегами всё придётся демонтировать и позже устанавливать заново. На зиму оборудование оставлять нельзя, так как будут снег, слякоть и самая большая наша опасность – ледоход, который может всё унести», – заключил он.
Напомним, что в Пскове благоустроят три пляжа. Проекты будут реализованы благодаря федеральному туристическому гранту.
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