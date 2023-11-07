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Общество

Рособрнадзор: вопрос отмены ЕГЭ для части выпускников должен обсуждаться

Вопрос об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для части выпускников еще должен обсуждаться, заявили в Рособрнадзоре. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил перевести сдачу ЕГЭ в добровольный формат.

«Вопрос об отмене ЕГЭ для отдельных категорий выпускников требует общественно-профессионального и экспертного обсуждения на предмет определения механизмов реализации указанной законодательной инициативы», — отреагировали на это предложение в ведомстве.

Там добавили, что к ним часто поступают предложения, связанные с отменой или изменением ЕГЭ. В частности, это касается тех учащихся, кто не планирует в текущем году поступать в вузы.

В сентябре Минобрнауки установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2024-2025 учебном году. Ученикам нужно будет набрать 40 баллов на экзамене по русскому языку, 39 по математике, 39 по физике, 45 баллов по обществознанию и 35 по истории. Сдающим иностранный язык нужно будет набрать 30 баллов, литературу — 40 баллов, биологию — 39 баллов, химию — 39 баллов, а географию — 40 баллов.

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