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Культура

78 псковских традиций включены в Единый региональный реестр объектов нематериального культурного наследия 

78 псковских традиций включены в Единый региональный реестр объектов нематериального культурного наследия. В ближайшее время реестр Псковской области может пополниться двумя новыми обычаями. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Фото: Псковский областной центр народного творчества

Новыми внесёнными в реестр традициями могут стать «Обряд крещения в семье старообрядцев из деревни Саутки Красногородского района Псковской области» и «Творческое наследие семьи сказочника Ильи Давыдовича Богатырёва из деревни Сунёво Пыталовского района Псковской области».

Напомним, 17 января 2022 года региональный комитет по культуре утвердил положение о создании Единого реестра объектов нематериального культурного наследия Псковской области. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов Псковской области.

В течение 2023 года Псковский областной центр народного творчества проводит работу по включению в федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния РФ трёх объектов, согласно новым правовым актам Министерства культуры РФ.

Ранее эти три объекта – «Псковская традиция игры на гуслях», «Творческое наследие Василия Петровича Буйко из деревни Городище Невельского района Псковской области» и «Творчество усвятской песнехорки Ольги Федосеевны Сергеевой» – были представлены от Псковской области в Едином электронном каталоге народов РФ.

В декабре этого года состоится очередное ежегодное заседание экспертного совета по нематериальному культурному наследию Псковской области. Специалистам предстоит обсудить включение трёх объектов, представленных в прошлые годы, в федеральный реестр в соответствии с новыми требованиями Министерства культуры РФ.

Специалисты также рассмотрят заявки на внесение двух объектов нематериального наследия в реестр Псковской области, которые были оформлены в текущем году: «Обряд крещения в семье старообрядцев из деревни Саутки Красногородского района Псковской области» и «Творческое наследие семьи сказочника Ильи Давыдовича Богатырёва из деревни Сунёво Пыталовского района Псковской области».

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