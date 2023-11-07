Около семи миллионов рублей выделили псковской спортшколе «Ника»

16:11, 07 ноября 2023, ПАИ

Около семи миллионов рублей выделили псковской спортшколе «Ника». Об этом заявил директор спортивной школы Александр Белоус на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«На школу было выделено порядка семи миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на приобретение современного инвентаря. Будут закуплены новые лодки. Помимо лодок, будут закуплены тренажёры, чтобы дети тренировались в зимний период. Уже произошли закупки в биатлоне. Ждём баскетбол», – отметил Александр Белоус.

Для биатлонистов уже закупили лыжи, палки, ботинки, смазочные материалы и другой инвентарь, добавил тренер-преподаватель по биатлону Олег Макеев.

Напомним, что спортивная школа «Ника» работает по таким направлениям, как гребля, биатлон и баскетбол.

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