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Псковская спортшкола «Ника» испытывает дефицит тренеров по баскетболу

Псковская спортшкола «Ника» испытывает дефицит тренеров-преподавателей, которые могут работать в сфере баскетбола. Об этом заявил тренер-преподаватель Эдуард Михайлов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Псковская спортшкола «Ника» испытывает дефицит тренеров по баскетболу. Фото: группа баскетбольного клуба «Ника» в соцсети «ВКонтакте»

«У нас набор детей идёт каждый год. К сожалению, пока у нас работают только два тренера на отделение. Хотелось бы видеть больше, особенно подготовленных. У нас всё-таки работает профильный спортивный вуз в области – ВЛГАФК. Хотелось бы оттуда увидеть поток свежей крови с новыми идеями», – отметил Эдуард Михайлов.

«К сожалению, пока у нас работают только два тренера на отделение», – Эдуард Михайлов. Фото: ПАИ

«Тренерского состава у нас не хватает. Мы работаем со всеми, но на качество подготовки спортсменов это [дефицит. – ПАИ] будет влиять. Потенциальные тренеры есть, но надо их как-то заинтересовать в работе в спортивном направлении. Есть учителя физической культуры, которые могут подготовить детей. Видно, из каких школ к нам ребята приходят уже подготовленными. Могу отметить школы № 3, 22 и 25», – подчеркнул тренер спортшколы «Ника».

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