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Эксперт подвёл итоги псковского гребного сезона

Директор спортшколы «Ника» Александр Белоус подвёл итоги псковского гребного сезона на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Эксперт подвёл итоги псковского гребного сезона. Фото: спортшкола «Ника»

«Воспитанники школы отделения академической гребли побывали на девяти выездных соревнованиях. Это в основном первенства России. Часть спортсменов у нас попали в юниорскую сборную России и участвовали в её составе в выездных соревнованиях. Практически во всех соревнованиях наши воспитанники привозили медали. Ни одного соревнования не обошлось без того, чтобы псковские гребцы стояли на пьедестале», – заметил Александр Белоус.

Ни одного соревнования не обошлось без того, чтобы псковские гребцы стояли на пьедестале. Директор спортшколы «Ника» Александр Белоус. Фото: ПАИ

Директор спортшколы отметил Илью Безлука, Михаила Морозова, Владимира Райга, Кирилла Михайлова, Павла Гончарова, Игоря Шанина, Владислава Забродина, Егора Иванова, Артемия Кусанова, Егора Колычева, Матвея Дербенёва, Данила Васильева и Илью Михайлова. «Это основной костяк сборной Псковской области, который выезжал на всероссийские соревнования, добивался там успеха и привозил медали. Ковали славу школы», – резюмировал директор местной спортшколы.

Также спикер отдельно выделил Илью Безлука, который в начале сезона играл в юниорской сборной России. «В составе сборной он завоевал две золотых медали на Большой Московской регате. Также он выезжал на открытый чемпионат Белоруссии, с которого привёз три золота. По итогам сезона в школе было воспитано пять кандидатов в мастера спорта и один мастер спорта», – сказал он.

«Сборная области и города по гребле на байдарках и каноэ десять раз выезжала на всероссийские соревнования в различные регионы. Одни из лучших наших ребят – это Елизавета Кожевина, Даниил Иванов, Никита Полтавский и Дмитрий Остренко. Это костяк, который ведёт нашу греблю на байдарках к большим победам. По результатам сезона здесь три кандидата в мастера спорта», – поделился Александр Белоус.

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