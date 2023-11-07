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Экономика

Новый инвестор будет работать в Псковском районе

Ещё один новый инвестор будет работать в Псковском районе, сообщила глава района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Новый инвестор будет работать в Псковском районе. Фото здесь и далее взяты со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

Им станет компания «Карьерстрой», которая будет разрабатывать песчано-гравийный карьер на территории сельского поселения «Торошинская волость».

Исходя из действующего регионального законодательства, прежде чем приступить к разработке месторождений, предприятия-инвесторы должны подписать с муниципальными властями соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, отметила Наталья Фёдорова. В нём прописываются обязательства инвестора в части предоставления новых рабочих мест и социальных гарантий для жителей, проживающих на территории района, а также иной помощи, которую могут оказать эти предприятия в период работы в конкретном районе, подчеркнула она.

Напомним, что в октябре Псковский район уже подписал инвестиционное соглашение с двумя компаниями.

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