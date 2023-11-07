Укладку верхнего слоя асфальта на Алмазной в Пскове перенесли из-за погоды
Укладку верхнего слоя асфальта на улице Алмазной в Пскове перенесли из-за погодных условий, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
О датах ремонта сообщат дополнительно, уточняется в сообщении.
Напомним, что верхний слой асфальта на Алмазной планировали уложить в две ночные смены в ночь на 7 и 8 ноября.
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