Укладку верхнего слоя асфальта на Алмазной в Пскове перенесли из-за погоды

22:15, 07 ноября 2023, ПАИ

Укладку верхнего слоя асфальта на улице Алмазной в Пскове перенесли из-за погодных условий, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

О датах ремонта сообщат дополнительно, уточняется в сообщении.

Напомним, что верхний слой асфальта на Алмазной планировали уложить в две ночные смены в ночь на 7 и 8 ноября.